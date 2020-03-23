У Львові затримали чотирьох молодиків, яких звинувачують у стрілянині
Про це інформує RegioNews із посиланням на сторінку Патрульної поліції у Львівській області у Facebook.
Вчора патрульні 2 батальйону отримали виклик про стрілянину на вулиці Творчій. Заявниця в телефонній розмові розповіла патрульним, що молодики, які стріляли, сіли в автомобіль ВАЗ 2101 і поїхали у невідомому напрямку. Номерні знаки громадянка запам'ятала.
Транспортний засіб знайшли на вулиці Миколайчука.
У 26-річного чоловіка при поверхневій перевірці виявили предмет, схожий на стартовий пістолет. Мужчину та ще трьох його друзів віком 21, 23 та 26 років доставили у відділок поліції для з'ясування обставин.
Патрульні знайшли чотирьох молодиків, які, зі слів заявниці, влаштували стрілянину Вчора патрульні 2 батальйону...Опубліковано Патрульна поліція Львівської області Понеділок, 23 березня 2020 р.
Нагадаємо, у Львові затримали зловмисника, який розтрощив вагон приміського потяга. 22-річному жителеві Червонограда загрожує до 5 років обмеження волі.
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