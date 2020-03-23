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23 марта 2020, 13:59 5

Во Львове задержали четырех молодых людей, которых обвиняют в стрельбе

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23 марта 2020, 13:59 5
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У одного из задержанных обнаружили предмет, похожий на стартовый пистолет
Фото: Патрульная полиция
У одного из задержанных обнаружили предмет, похожий на стартовый пистолет

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу Патрульной полиции во Львовской области в Facebook.

Вчера патрульные 2 батальона получили вызов о стрельбе на улице Творческой. Заявительница в телефонном разговоре рассказала патрульным, что молодые люди, которые стреляли, сели в автомобиль ВАЗ 2101 и уехали в неизвестном направлении. Номерные знаки гражданка запомнила.

Транспортное средство нашли на улице Миколайчука.

В 26-летнего мужчину при поверхностной проверке обнаружили предмет, похожий на стартовый пистолет. Мужчину и трех его друзей в возрасте 21, 23 и 26 лет сопроводили в отделение полиции для выяснения обстоятельств.

Патрульные нашли четырех парней, которые, со слов заявительницы, устроили стрельбу Вчера патрульные 2 батальона...

Опубликовано Патрульная полиция Львовской области Понедельник, 23 марта 2020 г.

Напомним, во Львове задержали злоумышленника, который разбил вагон пригородного поезда. 22-летнему жителю Червонограда грозит до 5 лет ограничения свободы.


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