Одеські монастирі приймають на проживання медиків у період карантину
Про це йдеться у повідомленні Одеської єпархії у Facebook, передає RegioNews.
Як ми раніше повідомляли, тисячі медичних працівників не зможуть дістатися на роботу через припинення пасажирських перевезень по області.
У зв'язку з цим медикам вирішили допомогти в Одеській єпархії.
Так, в одеських Свято-Успенському, Свято-Пантелеймонівському і Свято-Іверському чоловічих монастирях і у Свято-Архангело-Михайлівському жіночому монастирі надаються умови для проживання медичного персоналу лікувальних закладів м. Одеси на період вірусного карантину.
"У розпорядженні медперсоналу надаються двох-чотирьох місні номери з усіма зручностями, в яких можна відпочити і набратися сил для подальшої роботи і боротьби з епідемією. А також сподіваємося, що нашу ініціативу щодо тимчасового розселення медичного персоналу підтримають власники готелів, хостелів та апартаментів м.Одеси", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що в Одесі люди з ножами і цеглою відстоювали право їхати в тролейбусі.
Крім того, через пандемію коронавіруса КП "Міськзелентрест" посилює заходи щодо санітарної обробки територій парків та дитячих майданчиків.
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