Одеські монастирі приймають на проживання медиків у період карантину

Через відсутність транспорту Одеська єпархія УПЦ надає приміщення для проживання медиків у період карантину

Фото: Facebook

Через відсутність транспорту Одеська єпархія УПЦ надає приміщення для проживання медиків у період карантину

Про це йдеться у повідомленні Одеської єпархії у Facebook, передає RegioNews.

Як ми раніше повідомляли, тисячі медичних працівників не зможуть дістатися на роботу через припинення пасажирських перевезень по області.

У зв'язку з цим медикам вирішили допомогти в Одеській єпархії.

Так, в одеських Свято-Успенському, Свято-Пантелеймонівському і Свято-Іверському чоловічих монастирях і у Свято-Архангело-Михайлівському жіночому монастирі надаються умови для проживання медичного персоналу лікувальних закладів м. Одеси на період вірусного карантину.

"У розпорядженні медперсоналу надаються двох-чотирьох місні номери з усіма зручностями, в яких можна відпочити і набратися сил для подальшої роботи і боротьби з епідемією. А також сподіваємося, що нашу ініціативу щодо тимчасового розселення медичного персоналу підтримають власники готелів, хостелів та апартаментів м.Одеси", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в Одесі люди з ножами і цеглою відстоювали право їхати в тролейбусі.

Крім того, через пандемію коронавіруса КП "Міськзелентрест" посилює заходи щодо санітарної обробки територій парків та дитячих майданчиків.