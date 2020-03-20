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20 березня 2020, 11:24 5

Одеські монастирі приймають на проживання медиків у період карантину

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20 березня 2020, 11:24 5
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Через відсутність транспорту Одеська єпархія УПЦ надає приміщення для проживання медиків у період карантину
Фото: Facebook
Через відсутність транспорту Одеська єпархія УПЦ надає приміщення для проживання медиків у період карантину

Про це йдеться у повідомленні Одеської єпархії у Facebook, передає RegioNews.

Як ми раніше повідомляли, тисячі медичних працівників не зможуть дістатися на роботу через припинення пасажирських перевезень по області.

У зв'язку з цим медикам вирішили допомогти в Одеській єпархії.

Так, в одеських Свято-Успенському, Свято-Пантелеймонівському і Свято-Іверському чоловічих монастирях і у Свято-Архангело-Михайлівському жіночому монастирі надаються умови для проживання медичного персоналу лікувальних закладів м. Одеси на період вірусного карантину.

"У розпорядженні медперсоналу надаються двох-чотирьох місні номери з усіма зручностями, в яких можна відпочити і набратися сил для подальшої роботи і боротьби з епідемією. А також сподіваємося, що нашу ініціативу щодо тимчасового розселення медичного персоналу підтримають власники готелів, хостелів та апартаментів м.Одеси", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в Одесі люди з ножами і цеглою відстоювали право їхати в тролейбусі.

Крім того, через пандемію коронавіруса КП "Міськзелентрест" посилює заходи щодо санітарної обробки територій парків та дитячих майданчиків.


коронавірус Одесса карантин транспорт медики пандемія
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