Львівщина: на Явірській ГЕС збудують рибохід
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Львівську облдержадміністрацію.
Голова Львівської ОДА 18 березня видав розпорядження про надання ТОВ "ЕНЕРГОІНВЕСТ” дозволу щодо відведення земельної ділянки на території Явірської сільської ради Турківського району для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування гідротехнічної рибопропускної споруди в створі водоскидної греблі Явірської Міні-ГЕС.
Основним призначенням водозливної греблі на р. Стрий є забезпечення напору води на Явірську ГЕС, пропуск паводкових вод та льодоходу, а щорічні скиди води в період нересту призводять до розмивання берегів та руйнування підводної частини водозливної греблі.
За даними Wikipedia, Явірська ГЕС введена в експлуатацію 1961 року та пропрацювала до 1975 року. З 1975 року до 2006 року ГЕС не експлуатувалась.
TOB "Енергоінвест" (м. Вінниця) придбало залишки ГЕС та інвестувало у її відновлення понад 10 млн гривень, станція відновила роботу у 2008 році.
Щорічний обсяг виробництва електроенергії виявився значно меншим, ніж при розрахунку, тому термін окупності вкладених коштів значно зріс. Причиною цього є мала приплинність води, часті необґрунтовані скиди води.
Нагадаємо, на Прикарпатті хочуть побудувати міні-ГЕС. ТОВ "Екоенергетика” подало повідомлення про намір збудувати міні-ГЕС потужністю до 500 кВт.
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