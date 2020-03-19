Львовская область: на Яворской ГЭС построят рыбоход
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовскую облгосадминистрацию.
Председатель Львовской ОГА 18 марта издал распоряжение о предоставлении ООО "ЭНЕРГОИНВЕСТ” разрешения по отводу земельного участка на территории Яворского сельского совета Турковского района для размещения, строительства, эксплуатации и обслуживания гидротехнического рибопропускної сооружения в створе водосбросного плотины Яворской Мини-ГЭС.
Основным назначением водосливной плотины на р. Стрый является обеспечение напора воды на Яворскую ГЭС, пропуск паводковых вод и ледохода, а ежегодные сбросы воды в период нереста приводят к размыванию берегов и разрушению подводной части водосливной плотины.
По данным Wikipedia, Яворская ГЭС введена в эксплуатацию в 1961 году и проработала до 1975 года. С 1975 года до 2006 года ГЭС не эксплуатировалась.
ООО "Энергоинвест" (г. Винница) приобрело остатки ГЭС и инвестировало в ее восстановление более 10 млн гривен, станция возобновила работу в 2008 году.
Ежегодный объем производства электроэнергии оказался значительно меньшим, чем при расчете, поэтому срок окупаемости вложенных средств значительно вырос. Причиной этого является недостаточное количество воды, частые необоснованные сбросы воды.
Напомним, на Прикарпатье хотят построить мини-ГЭС. ООО "Екоенергетика” подало уведомление о намерении построить мини-ГЭС мощностью до 500 кВт.
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