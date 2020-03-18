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18 марта 2020, 09:45 27

Коронавирус во Львове: с подозрением уже 24 человека

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18 марта 2020, 09:45 27
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По состоянию на 18 марта во Львове 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус, однако пока они не подтверждены
По состоянию на 18 марта во Львове 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус, однако пока они не подтверждены

Как передает RegioNews, ссылаясь на Львовский городской совет, об этом заявила руководительница штаба принятия оперативных решений в условиях угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Covid-19 в г. Львове Галина Слична.

По ее словам, биоматериал направлен в Киев для исследования.

"Во Львове 24 человека госпитализированы, у всех есть эпидамамнез — основания для подозрения на коронавирус. В первую очередь, это то, что человек был за границей. Из этих 24 людей есть все признаки заболевания, но лабораторного подтверждения того нет. Все материалы направлены в Киев для проведения анализов", - заявила она.

Как отметила Слична, 12 человек из них - это жители города Львова, все люди молодого возраста, которые вернулись из-за границы.

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Напомним, Львов ведет переговоры относительно приобретения тестов на коронавирус в Южной Корее.

Львов выделил 50 миллионов гривен на борьбу с COVID-19. Деньги направят на приобретение средств индивидуальной защиты работников коммунальных учреждений, закупку оборудования для больницы скорой помощи.

Во Львовской области определили базы обсервации для пациентов с ОРЗ, вернувшихся из-за границы.

Во Львовской области вводят строжайший карантин. Предлагают ограничить передвижение населения, работу учреждений общественного питания, пересмотреть расписание движения транспорта.

В аэропорту Львова будут принимать только чартерные рейсы. С 17 марта аэропорт будет закрыт в ночное время, но для приема чартеров его будут открывать.


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