Коронавирус во Львове: с подозрением уже 24 человека
Как передает RegioNews, ссылаясь на Львовский городской совет, об этом заявила руководительница штаба принятия оперативных решений в условиях угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Covid-19 в г. Львове Галина Слична.
По ее словам, биоматериал направлен в Киев для исследования.
"Во Львове 24 человека госпитализированы, у всех есть эпидамамнез — основания для подозрения на коронавирус. В первую очередь, это то, что человек был за границей. Из этих 24 людей есть все признаки заболевания, но лабораторного подтверждения того нет. Все материалы направлены в Киев для проведения анализов", - заявила она.
Как отметила Слична, 12 человек из них - это жители города Львова, все люди молодого возраста, которые вернулись из-за границы.
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