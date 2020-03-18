Коронавирус во Львове: с подозрением уже 24 человека

По состоянию на 18 марта во Львове 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус, однако пока они не подтверждены

По состоянию на 18 марта во Львове 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус, однако пока они не подтверждены

.