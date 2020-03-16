На Буковині чоловіка притягнули до відповідальності за фейки про коронавірус
Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Чернівецькій області, пише RegioNews.
Під час моніторингу мережі Інтернет співробітники Глибоцького відділення поліції звернули увагу на допис 38-річного жителя району в одній із соціальних мереж. На своїй сторінці чоловік поширив недостовірну інформацію про кількість в Україні випадків захворювання на COVID-19, у тому числі й з летальними наслідками.
Співробітники Глибоцького відділення поліції склали відносно порушника адміністративний протокол за ознаками статті 173-1 (Поширювання неправдивих чуток) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Санкція статті передбачає накладення штрафу від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням двадцяти процентів заробітку.
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