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16 березня 2020, 15:54 1

На Буковині чоловіка притягнули до відповідальності за фейки про коронавірус

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16 березня 2020, 15:54 1
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Чоловік розмістив у мережі Інтернет інформацію про ситуацію щодо захворювання на COVID-19, яка не відповідає дійсності. Такі дії могли ввести громадян в оману та викликати паніку серед населення
Чоловік розмістив у мережі Інтернет інформацію про ситуацію щодо захворювання на COVID-19, яка не відповідає дійсності. Такі дії могли ввести громадян в оману та викликати паніку серед населення

Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Чернівецькій області, пише RegioNews.

Під час моніторингу мережі Інтернет співробітники Глибоцького відділення поліції звернули увагу на допис 38-річного жителя району в одній із соціальних мереж. На своїй сторінці чоловік поширив недостовірну інформацію про кількість в Україні випадків захворювання на COVID-19, у тому числі й з летальними наслідками.

Співробітники Глибоцького відділення поліції склали відносно порушника адміністративний протокол за ознаками статті 173-1 (Поширювання неправдивих чуток) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Санкція статті передбачає накладення штрафу від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням двадцяти процентів заробітку.


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