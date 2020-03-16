Львовщина: у больного на границе с Польшей коронавирус не обнаружили
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на департамент охраны здоровья Львовской облгосадминистрации.
"Каждый случай мы тщательно проверяем. Мужчину, которого доставили каретой экстренной медицинской помощи в инфекционную больницу, обследовали и провели быстрый тест на грипп. Он оказался положительным на грипп А. Больной не нуждается в стационарном лечение - после обследования он переведен на амбулаторный режим лечения", - рассказал и. о. директора департамента здравоохранения Львовской ОГА Андрей Васько.
Напомним, 14 марта в Международном пункте пропуска "Краковец – Корчова" на въезд в Украину прибыл микроавтобус, в котором один из пассажиров, гражданин Украины, пожаловался на плохое самочувствие.
У него зафиксировали температуру 37,4 и боль в горле.
Мужчину каретой скорой медицинской помощи доставили в инфекционную больницу города Львова, а других пассажиров микроавтобуса на время диагностирования разместили в специально отведенном месте.
Во Львовской областной инфекционной больнице находятся восемь пациентов с острыми респираторными заболеваниями, в которых подозревают коронавирус.
В Тернопольской области в инфекционное отделение больницы с подозрением на коронавирус госпитализировали женщину, которая приехала из Испании, а во Львове четверо человек.
Во Львовской области определили базы обсервации для пациентов с ОРЗ, вернувшихся из-за границы. Госпитальные базы первой, второй линии и резервные.
Во Львовской области вводят строжайший карантин. Предлагают ограничить передвижение населения, работу учреждений общественного питания, пересмотреть расписание движения транспорта.
Львов и Одесса закрывают все магазины, кроме продуктовых и аптек. С понедельника, 16 марта, будут закрыты все заведения торговли.
- 19:33 16 марта Пункты пропуска на админгранице с Крымом работают - Демченко
- 19:15 16 марта Коронавирус: Зеленский призвал Минфин обратиться за помощью к МВФ
- 19:13 16 марта Закроют все, кроме "7 километра": На Одещине ввели карантин
- 19:07 16 марта "Укрзализныця" прекращает движение экспресса до аэропорта "Борисполь"
- 19:05 16 марта На Донбассе с начала суток зафиксировано шесть обстрелов
- 18:54 16 марта Зеленский призвал запретить плановые операции и перепрофилировать больницы
- 14:01 16 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 11:47 11 марта Коронавирус: Киев идет на карантин
- 13:11 11 марта Коронавирус: Кабмин ввел карантин в Украине
- 17:51 14 марта Детей не поражает, а пенсионеры в зоне риска, - Емец о коронавирусе
- 19:57 12 марта В Украине официально подтвердили еще два случая заражения коронавирусом
- 21:07 12 марта Коронавирус в Черновцах и Житомире: что известно о больных