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16 марта 2020, 16:41 12

Львовщина: у больного на границе с Польшей коронавирус не обнаружили

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16 марта 2020, 16:41 12
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У больного, который пересек ПП "Краковец – Корчова", диагностировали грипп
Фото иллюстративное
У больного, который пересек ПП "Краковец – Корчова", диагностировали грипп

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на департамент охраны здоровья Львовской облгосадминистрации.

"Каждый случай мы тщательно проверяем. Мужчину, которого доставили каретой экстренной медицинской помощи в инфекционную больницу, обследовали и провели быстрый тест на грипп. Он оказался положительным на грипп А. Больной не нуждается в стационарном лечение - после обследования он переведен на амбулаторный режим лечения", - рассказал и. о. директора департамента здравоохранения Львовской ОГА Андрей Васько.

Напомним, 14 марта в Международном пункте пропуска "Краковец – Корчова" на въезд в Украину прибыл микроавтобус, в котором один из пассажиров, гражданин Украины, пожаловался на плохое самочувствие.

У него зафиксировали температуру 37,4 и боль в горле.

Мужчину каретой скорой медицинской помощи доставили в инфекционную больницу города Львова, а других пассажиров микроавтобуса на время диагностирования разместили в специально отведенном месте.

Во Львовской областной инфекционной больнице находятся восемь пациентов с острыми респираторными заболеваниями, в которых подозревают коронавирус.

В Тернопольской области в инфекционное отделение больницы с подозрением на коронавирус госпитализировали женщину, которая приехала из Испании, а во Львове четверо человек.

Во Львовской области определили базы обсервации для пациентов с ОРЗ, вернувшихся из-за границы. Госпитальные базы первой, второй линии и резервные.

Во Львовской области вводят строжайший карантин. Предлагают ограничить передвижение населения, работу учреждений общественного питания, пересмотреть расписание движения транспорта.

Львов и Одесса закрывают все магазины, кроме продуктовых и аптек. С понедельника, 16 марта, будут закрыты все заведения торговли.


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