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13 марта 2020, 13:37 6

Во Львове коронавирус у госпитализированного не обнаружили

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13 марта 2020, 13:37 6
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У юноши, что вернулся из Италии, подтвердили грипп
Фото иллюстративное
У юноши, что вернулся из Италии, подтвердили грипп

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовскую облгосадминистрацию.

В восемнадцатилетнего юноши, который обратился к врачам с жалобой на здоровье, обнаружили грипп.

Парень с 26 февраля по 2 марта находился в Италии. После возвращения в Украину почувствовал симптомы недомогания.

"К врачам парень обратился 12 марта, жаловался на повышенную температуру тела до 38 градусов, сухой кашель, слабость и головную боль. Дежурный медперсонал его осмотрел. Провели быстрый тест на грипп, который оказался положительным. Поэтому коронавируса у пациента нет", - рассказал заместитель главного врача Львовской областной инфекционной клинической больницы Игорь Берник.

По его словам, анализы также направили в Лабораторный центр, где проведут исследование методом полимеразной цепной реакции. Парень находится на лечении в инфекционной больнице.

Напомним, во Львовской области госпитализировали мужчину с подозрением на коронавирус. Карантин введен на городском рынке Камянки-Буской, в соседних поселках Добротвор и Новый Яричев.

Правительство Украины ввело карантин по всей стране из-за вспышки коронавируса в мире. С 12 марта до 3 апреля во всех учреждениях среднего, дошкольного и внешкольного образования остановлен учебный процесс.

Вчера, 12 марта, обнаружили еще два случая коронавируса - в Черновцах и Радомышле.

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