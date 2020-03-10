У Львові підприємці пікетують ОДА
Сьогодні, 10 березня, понад сотня підприємців пікетують Львівську обласну держадміністрацію, повідомляє RegioNews із посиланням на сторінку ТРК "Перший Західний" у Facebook.
"Ми хочемо припинити терор мікропідприємців. Зараз ідуть перевірки, які не мають стосуватися малого бізнесу. Ці люди не приходять, щоб нам допомогти, вони ідуть конкретно за штрафами, щоб закрити діру в бюджеті", - кажуть підприємці.
ФОПи (фізична особа-підприємець) Львівської області виступають за збереження та розвиток спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності. За словами організаторів акції, ухвалені та підписані закони 128-ІХ та 129-ІХ, що діятимуть з 19 квітня 2020 року, підвищують ризик втрати спрощенної системи оподаткування, збільшать навантаження на мікробізнес та призведуть до його руйнування.
Підприємці звернулися з вимогами безпосередньо до голови ЛОДА Максима Козицького та вимагали від нього зробити публічне звернення з проханням "припинити терор проти мікропідприємців". У свою чергу, голова ЛОДА пообіцяв зробити все, щоб підприємці були почуті.
Нагадаємо, минулого тижня у Львові протестували проти формування ОТГ в області. Люди вимагали повернути Перспективний план формування територій у Львівській області на доопрацювання.
Підприємці Львівщини пікетують ОДА. Чого хочуть протестувальники? #SaveФОПОпубліковано ТРК ПЕРШИЙ ЗАХІДНИЙ Вівторок, 10 березня 2020 р.
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