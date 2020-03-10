У Львові підприємці пікетують ОДА

Відстоюють спрощену систему обліку та звітності, вимагають зменшити навантаження на малий бізнес

Відстоюють спрощену систему обліку та звітності, вимагають зменшити навантаження на малий бізнес

Сьогодні, 10 березня, понад сотня підприємців пікетують Львівську обласну держадміністрацію, повідомляє RegioNews із посиланням на сторінку ТРК "Перший Західний" у Facebook.

"Ми хочемо припинити терор мікропідприємців. Зараз ідуть перевірки, які не мають стосуватися малого бізнесу. Ці люди не приходять, щоб нам допомогти, вони ідуть конкретно за штрафами, щоб закрити діру в бюджеті", - кажуть підприємці.

ФОПи (фізична особа-підприємець) Львівської області виступають за збереження та розвиток спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності. За словами організаторів акції, ухвалені та підписані закони 128-ІХ та 129-ІХ, що діятимуть з 19 квітня 2020 року, підвищують ризик втрати спрощенної системи оподаткування, збільшать навантаження на мікробізнес та призведуть до його руйнування.

Підприємці звернулися з вимогами безпосередньо до голови ЛОДА Максима Козицького та вимагали від нього зробити публічне звернення з проханням "припинити терор проти мікропідприємців". У свою чергу, голова ЛОДА пообіцяв зробити все, щоб підприємці були почуті.

Нагадаємо, минулого тижня у Львові протестували проти формування ОТГ в області. Люди вимагали повернути Перспективний план формування територій у Львівській області на доопрацювання.