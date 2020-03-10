11:36  10 березня
У ВООЗ розказали, скільки потрібно часу на одужання від коронавірусу
15:17  10 березня
Справа Зеленського: суд обрав Федині запобіжний захід
14:06  10 березня
Справа МН17: адвокати підозрюваного росіянина не знають, хто їм платить
UA | RU
UA | RU
10 березня 2020, 13:07 11

У Львові підприємці пікетують ОДА

Читайте также
на русском языке
10 березня 2020, 13:07 11
Читайте также на русском языке
Відстоюють спрощену систему обліку та звітності, вимагають зменшити навантаження на малий бізнес
Відстоюють спрощену систему обліку та звітності, вимагають зменшити навантаження на малий бізнес

Сьогодні, 10 березня, понад сотня підприємців пікетують Львівську обласну держадміністрацію, повідомляє RegioNews із посиланням на сторінку ТРК "Перший Західний" у Facebook.

"Ми хочемо припинити терор мікропідприємців. Зараз ідуть перевірки, які не мають стосуватися малого бізнесу. Ці люди не приходять, щоб нам допомогти, вони ідуть конкретно за штрафами, щоб закрити діру в бюджеті", - кажуть підприємці.

ФОПи (фізична особа-підприємець) Львівської області виступають за збереження та розвиток спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності. За словами організаторів акції, ухвалені та підписані закони 128-ІХ та 129-ІХ, що діятимуть з 19 квітня 2020 року, підвищують ризик втрати спрощенної системи оподаткування, збільшать навантаження на мікробізнес та призведуть до його руйнування.

Підприємці звернулися з вимогами безпосередньо до голови ЛОДА Максима Козицького та вимагали від нього зробити публічне звернення з проханням "припинити терор проти мікропідприємців". У свою чергу, голова ЛОДА пообіцяв зробити все, щоб підприємці були почуті.

Нагадаємо, минулого тижня у Львові протестували проти формування ОТГ в області. Люди вимагали повернути Перспективний план формування територій у Львівській області на доопрацювання.

Підприємці Львівщини пікетують ОДА. Чого хочуть протестувальники? #SaveФОП

Опубліковано ТРК ПЕРШИЙ ЗАХІДНИЙ Вівторок, 10 березня 2020 р.


протест Львовщина протести
Вибори 2020: у Львові найбільше прихильників мають три політсили
06 березня 2020, 19:01
Захід України: ліквідовано піратського оператора супутникового телебачення
06 березня 2020, 17:30
У Львівській області знайшли два викрадені автомобілі
06 березня 2020, 16:46
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
10 березня 2020, 13:18
Гончарук записав відеозвернення до українців і полетів на відпочинок
07 березня 2020, 18:02
Тільки в одній країні Євросоюзу немає коронавірусу
08 березня 2020, 15:50
В Україні офіційно підтверджений перший випадок коронавірусу
03 березня 2020, 11:33
Знайшлась країна, яка прийме пасажирів багатостраждального лайнера
08 березня 2020, 16:45
Українці летіли разом із хворою на коронавірус молдованкою
08 березня 2020, 12:37
Останні Популярні
Сергій Куюн
Вадим Денисенко
Андрій Романенко
Всі блоги »
Служили два товариша. Чи виторгує мер Кропивницького бренд "Слуги народу"
09 березня 2020, 19:26
Горіти тобі в штабі. Чи отримає скандальний нардеп Іванісов своїх депутатів на Рівненщині
06 березня 2020, 11:42
Всі публікації »
ЗеКабмін. Весняна пересадка – Спецвипуск "НеПогоди"
05 березня 2020, 21:00
Королевську виганяють, а "слугам народу" охолоджують запал, – НеПогода
04 березня 2020, 17:50
Навіщо Гончаруку наркотики і кого знесе ураганом Юлія? – НеПогода
27 лютого 2020, 15:28
Всі відео »
Кучер Олексій Володимирович
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро Анатолійович
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »