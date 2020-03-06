Захід України: ліквідовано піратського оператора супутникового телебачення

Ретрансляція українських телеканалів проводилась у Львівській, Закарпатській та Рівненській областях

Фото із сайту Поліції Львівської області

Ретрансляція українських телеканалів проводилась у Львівській, Закарпатській та Рівненській областях

Про це інформує RegioNews з посиланням на ГУ Національної поліції у Львівській області.

Зловмисники здійснювали ретрансляцію відомих українських телеканалів без дозволу правовласників впродовж 2018-2020 років. Для цього створили приватні фірми, через які надавались послуги клієнтам.

5 березня одночасно у трьох областях правоохоронці провели обшуки в офісних приміщеннях та у помешканнях зловмисників. Вилучено понад 120 одиниць мережевого обладнання, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, накопичувачі інформації, документація, печатки, чеки та чорнові записи.

Досудове розслідування відкрите за ч.3 ст.176 (порушення авторського права і суміжних прав) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до шести років.