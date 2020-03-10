Во Львове предприниматели пикетируют ОГА

Отстаивают упрощенную систему учета и отчетности, требуют уменьшить нагрузку на малый бизнес

Отстаивают упрощенную систему учета и отчетности, требуют уменьшить нагрузку на малый бизнес

Сегодня, 10 марта, более сотни предпринимателей пикетируют Львовскую областную госадминистрацию, сообщает RegioNews со ссылкой на страницу ТРК "Первый Западный" в Facebook.

"Мы хотим прекратить террор микропредпринимателей. Сейчас идут проверки, которые не должны касаться малого бизнеса. Эти люди не приходят, чтобы нам помочь, они идут конкретно за штрафами, чтобы закрыть дыру в бюджете", - говорят протестующие.

Предприниматели Львовской области выступают за сохранение и развитие упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности. По словам организаторов акции, принятые и подписанные законы 128-IX и 129-IX, которые будут действовать с 19 апреля 2020 года, повышают риск потери упрощенной системы налогообложения, увеличат нагрузку на микробизнес и приведут к его разрушению.

Предприниматели обратились с требованиями непосредственно к председателю ЛОГА Максиму Козицкому и требовали от него сделать публичное обращение с просьбой "прекратить террор против микропредпринимателей". В свою очередь, председатель ЛОГА пообещал сделать все, чтобы предприниматели были услышаны.

Напомним, на прошлой неделе во Львове протестовали против формирования ОТГ в области. Люди требовали вернуть Перспективный план формирования территорий Львовской области на доработку.