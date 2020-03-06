У Львівській області знайшли два викрадені автомобілі

Правоохоронці розшукали автомобілі ВАЗ 2101 та Renault Megane, викрадені цієї ночі

Фото зі сторінки Патрульної поліції у facebook

Правоохоронці розшукали автомобілі ВАЗ 2101 та Renault Megane, викрадені цієї ночі

Про це інформує RegioNews з посиланням на сторінку Патрульної поліції Львівської області у Facebook.

Сьогодні, 6 березня, близько 8-ї години ранку патрульним повідомили, що уночі в містечку Миколаїв невідомі заволоділи автомобілем ВАЗ 2101 червоного кольору.

На вулиці Стрийській інспектори помітили цей автомобіль, зупинили його. 31-річного водія одразу затримали за ст.208 КПК України, на місце події викликали слідчу групу.

Ще одне повідомлення надійшло віж жителя Києва. Він повідомив, що передав в користування свій Renault Megane з домовленістю не виїжджати за межі міста Києва. А сьогодні зранку помітив, що автомобіль перебуває у Львівській області.

Транспортний засіб правоохоронці помітили неподалік від Старого Яричева. В салоні перебували чотири особи. При перевірці документів патрульні виявили, що водійські права мають ознаки підробки, а фото на ньому іншої особи. Пояснити чий автомобіль і де вони його взяли чоловіки відмовились.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Вдалося встановити, що водієві 29 років, він з Сумської області, проживає у Львові. Перебуває в розшуку Сихівським відділом поліції за викрадення автомобіля, раніше судимий за крадіжки, грабежі та шахрайство. Решта обставин події встановлюють.