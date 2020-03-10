Во Львове создали чат-бот о коронавирусе

С Lvivcityhelper bot можно получить быстрый ответ о распространении коронавируса, группах риска и т. п

Фото с сайта Львовского городского совета

С Lvivcityhelper bot можно получить быстрый ответ о распространении коронавируса, группах риска и т. п

Lvivcityhelper бот в Telegram и Facebook отныне вмещает отдельный раздел про коронавирус и дает ответы на самые популярные вопросы, информирует RegioNews со ссылкой на Львовский городской совет.

Чат-бот охватывает 2 категории: "Важное о вирусе" и "Готовность Львова". Первая рассказывает о том, что такое коронавирус, как он передается, кто в группе риска, как не заболеть и т. п. Вторая — готов ли Львов к возможному распространению заболевания на территорию города, что делает городская власть, чтобы не допустить этого, и где можно получить больше информации.

Напомним, в мэрии работает городской штаб по оперативному реагированию и принятию решений относительно ситуации с заболеванием коронавирусом.

Для уменьшения риска заболевания все детские клубы, медицинские учреждения, детские дома семейного типа, отделы социальной защиты, ЦПАУ обеспечены антисептическими диспенсерами.

Ежедневно специалисты "Львовэлектротранс" и " АТП № 1 проводят дезинфекцию общественного транспорта — дополнительно обрабатывают поручни и все поверхности в салонах трамваев, троллейбусов и автобусов. Также делать влажную уборку и проветривание салонов.

Людей с высокой температурой в поликлиниках города будут принимать в отдельных кабинетах. А семейные врачи также будут выезжать на вызовы домой к тем пациентам, которые имеют высокую температуру тела — более 38 градусов.

На "Горячей линии города Львова" работает отдельная линия, куда люди могут позвонить и получить всю необходимую информацию от врача-инфекциониста. Линия по номеру 15-80 (бесплатно) действует с 09.00 до 18.00 в рабочие дни.

Для полного выздоровления от болезни, вызванной новым коронавирусом, может потребоваться несколько недель, сообщили в ВОЗ.