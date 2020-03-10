11:36  10 марта
В ВОЗ рассказали, сколько нужно времени на выздоровление от коронавируса
12:15  10 марта
На Донбассе начался новый бой: подбит грузовик ВСУ, есть потери – СМИ
10:06  10 марта
В Черновцы приедет врач из ВОЗ, чтобы осмотреть больного коронавирусом
UA | RU
UA | RU
10 марта 2020, 12:29 5

Во Львове создали чат-бот о коронавирусе

Читайте також
українською мовою
10 марта 2020, 12:29 5
Читайте також українською мовою
С Lvivcityhelper bot можно получить быстрый ответ о распространении коронавируса, группах риска и т. п
Фото с сайта Львовского городского совета
С Lvivcityhelper bot можно получить быстрый ответ о распространении коронавируса, группах риска и т. п

Lvivcityhelper бот в Telegram и Facebook отныне вмещает отдельный раздел про коронавирус и дает ответы на самые популярные вопросы, информирует RegioNews со ссылкой на Львовский городской совет.

Чат-бот охватывает 2 категории: "Важное о вирусе" и "Готовность Львова". Первая рассказывает о том, что такое коронавирус, как он передается, кто в группе риска, как не заболеть и т. п. Вторая — готов ли Львов к возможному распространению заболевания на территорию города, что делает городская власть, чтобы не допустить этого, и где можно получить больше информации.

Напомним, в мэрии работает городской штаб по оперативному реагированию и принятию решений относительно ситуации с заболеванием коронавирусом.

Для уменьшения риска заболевания все детские клубы, медицинские учреждения, детские дома семейного типа, отделы социальной защиты, ЦПАУ обеспечены антисептическими диспенсерами.

Ежедневно специалисты "Львовэлектротранс" и " АТП № 1 проводят дезинфекцию общественного транспорта — дополнительно обрабатывают поручни и все поверхности в салонах трамваев, троллейбусов и автобусов. Также делать влажную уборку и проветривание салонов.

Людей с высокой температурой в поликлиниках города будут принимать в отдельных кабинетах. А семейные врачи также будут выезжать на вызовы домой к тем пациентам, которые имеют высокую температуру тела — более 38 градусов.

На "Горячей линии города Львова" работает отдельная линия, куда люди могут позвонить и получить всю необходимую информацию от врача-инфекциониста. Линия по номеру 15-80 (бесплатно) действует с 09.00 до 18.00 в рабочие дни.

Для полного выздоровления от болезни, вызванной новым коронавирусом, может потребоваться несколько недель, сообщили в ВОЗ.


Коронавирус коронавірус Львов Львів
В ВОЗ рассказали, сколько нужно времени на выздоровление от коронавируса
10 марта 2020, 11:36
Из-за коронавируса в Черновцах приостановлено авиасообщение с итальянским Бергамо
10 марта 2020, 11:35
В Черновцы приедет врач из ВОЗ, чтобы осмотреть больного коронавирусом
10 марта 2020, 10:06
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
10 марта 2020, 13:18
Гончарук записал видеообращение к украинцам и улетел на отдых
07 марта 2020, 18:02
Только в одной стране Евросоюза нет больных коронавирусом
08 марта 2020, 15:50
В Украине официально подтвержден первый случай коронавируса
03 марта 2020, 11:33
Нашлась страна, которая примет пассажиров многострадального лайнера
08 марта 2020, 16:45
Украинцы летели вместе с больной коронавирусом молдованкой
08 марта 2020, 12:37
Последние Популярные
Сергей Куюн
Вадим Денисенко
Андрей Романенко
Все блоги »
Служили два товарища. Выторгует ли мэр Кропивницкого бренд "Слуги народа"
09 марта 2020, 19:26
Гореть тебе в штабе. Получит ли скандальный нардеп Иванисов своих депутатов на Ровенщине
06 марта 2020, 11:42
Все публикации »
ЗеКабмин. Весенняя пересадка – Спецвыпуск "НеПогоды"
05 марта 2020, 21:00
Королевскую изгоняют, а "слугам народа" охлаждают пыл, – НеПогода
04 марта 2020, 17:50
Зачем Гончаруку наркотики и кого снесёт ураганом Юлия? – НеПогода
27 февраля 2020, 15:28
Все видео »
Кучер Алексей Владимирович
Председатель Харьковской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий Анатольевич
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Все досье »