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10 березня 2020, 11:35 7

Через коронавірус у Чернівцях призупинено авіасполучення з італійським Бергамо

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10 березня 2020, 11:35 7
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Через епідемію коронавірусу в Італії у Чернівцях до 23 березня скасовано єдиний міжнародний авіарейс "Чернівці-Сучава-Бергамо". Це пов’язано з тим, що Румунія повністю призупинила авіасполучення з Італією до 23 березня
Фото: Cторінка Чернівецького аеропорту у Facebook
Через епідемію коронавірусу в Італії у Чернівцях до 23 березня скасовано єдиний міжнародний авіарейс "Чернівці-Сучава-Бергамо". Це пов’язано з тим, що Румунія повністю призупинила авіасполучення з Італією до 23 березня

Через спалах коронавірусу в Італії з неділі, 9 березня, Румунія припинила авіасполучення з Італією, пише RegioNews.

Про рішення влади Бухареста повідомляє Romania Insider. Громадянам, які прибувають з Італії, Китаю, Ірану та Південної Кореї в наземні прикордонні пункти, буде дозволено в'їзд у країну лише після примусового карантину.

"Призупинення всіх рейсів у всіх аеропортах країни затверджено починаючи з 9 березня з 12:00 до 23 березня 12:00", – заявила міністерка внутрішніх справ Марсель Вела.

Ті, хто повертається в країну, будуть змушені підписати декларацію про те, що вони не приїхали з карантинної зони. Їм загрожує відповідальність, якщо буде доведено протилежне.


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