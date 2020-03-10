Через коронавірус у Чернівцях призупинено авіасполучення з італійським Бергамо
Через епідемію коронавірусу в Італії у Чернівцях до 23 березня скасовано єдиний міжнародний авіарейс "Чернівці-Сучава-Бергамо". Це пов’язано з тим, що Румунія повністю призупинила авіасполучення з Італією до 23 березня
Через епідемію коронавірусу в Італії у Чернівцях до 23 березня скасовано єдиний міжнародний авіарейс "Чернівці-Сучава-Бергамо". Це пов’язано з тим, що Румунія повністю призупинила авіасполучення з Італією до 23 березня
Через спалах коронавірусу в Італії з неділі, 9 березня, Румунія припинила авіасполучення з Італією, пише RegioNews.
Про рішення влади Бухареста повідомляє Romania Insider. Громадянам, які прибувають з Італії, Китаю, Ірану та Південної Кореї в наземні прикордонні пункти, буде дозволено в'їзд у країну лише після примусового карантину.
"Призупинення всіх рейсів у всіх аеропортах країни затверджено починаючи з 9 березня з 12:00 до 23 березня 12:00", – заявила міністерка внутрішніх справ Марсель Вела.
Ті, хто повертається в країну, будуть змушені підписати декларацію про те, що вони не приїхали з карантинної зони. Їм загрожує відповідальність, якщо буде доведено протилежне.
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- 15:50 08 березня Тільки в одній країні Євросоюзу немає коронавірусу
- 11:33 03 березня В Україні офіційно підтверджений перший випадок коронавірусу
- 16:45 08 березня Знайшлась країна, яка прийме пасажирів багатостраждального лайнера
- 12:37 08 березня Українці летіли разом із хворою на коронавірус молдованкою
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