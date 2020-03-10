У ВООЗ розказали, скільки потрібно часу на одужання від коронавірусу

Для повного одужання від хвороби, спричиненої новим коронавірусом, може знадобитися кілька тижнів

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Для повного одужання від хвороби, спричиненої новим коронавірусом, може знадобитися кілька тижнів

Як передає RegioNews із посиланням на CNN, про це заявив виконавчий директор програми з надзвичайних ситуацій зі здоров'ям при Всесвітній організації охорони здоров'я доктор Майк Райан.

"Для одужання від цього захворювання потрібно десь до шести тижнів. Людям, які страждають дуже важкою хворобою, можуть знадобитися місяці, щоб відновитися після хвороби", - сказав він.

За словами Райана, одужанням часто вважають випадок, коли пацієнт більше не проявляє симптомів і має два послідовних негативних тести на вірус з різницею щонайменше у день, але деякі країни можуть визначати "одужання" по-різному.

Зазначимо, на сьогодні не існує конкретних ліки від коронавірусу, але інфіковані можуть одужати за належного піклування для полегшення та лікування симптомів. Ті, хто має важкі захворювання, повинні отримувати оптимізоване підтримуюче піклування, відповідно до підходів ВООЗ.

У свою чергу, сінгапурські медики виявили нові симптоми захворювання, що викликається коронавірусом - підвищену температуру і сверблячі висипи, через що у деяких пацієнтів спочатку діагностували лихоманку денге, йдеться в матеріалі дослідників в журналі Lancet.

Як зазначається, при цьому у них не було звичних для коронавірусу симптомів - нежиті, мокрого кашлю і болю в горлі. "Коли лікування від лихоманки денге їм не допомогло, хворі почали скаржитися на утруднене дихання. Тоді їх додатково перевірили на коронавірус - аналізи були позитивними", - пише видання.

Нагадаємо, станом на 10 березня коронавірус виявлений у всіх країнах ЄС, в Китаї пішов на спад.