Выборы 2020: во Львове больше всего сторонников имеют три политсилы

"ЕС", "Самопомощь" и "Голос" пока что сохраняют лидерство

"ЕС", "Самопомощь" и "Голос" пока что сохраняют лидерство

Партии "Слуга народа" и "Голос" потеряли сторонников, зато выросла поддержка "Европейской солидарности" и "Свободы". Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на результаты опроса социологического агентства Fama.

По состоянию на март 2020 года больше всего голосов на выборах во Львовский городской совет могла бы получить "Европейская солидарность", которую готовы поддержать 27,3% респондентов, и "Самопомощь" - 16,9%. По сравнению с октябрем прошлого года рейтинг "Европейской солидарности" вырос на 4,1%, рейтинг "Самопомочі" - на 0,8%.

На третьей позиции с результатом в 14,6% на гипотетических выборах в Львовский горсовет идет "Голос". В отличие от большинства других партий, "Голос" от октября 2019 года потерял 4,6% и опустился со второго на третье место.

Подняться на четвертое место удалось "Свободе". Сейчас рейтинг партии вырос до 10,5%, хотя в октябре бувло 7,7%.

Партия "Слуга народа" имела высокий рейтинг во Львове после президентских выборов, но от октября 2019 года начала стремительно терять. За эту партию готовы голосовать 9,5%, хотя еще осенью было 19%.

"Батькивщина" может получить более 5% голосов, за нее готовы голосовать 6,4% респондентов, рейтинг вырос на 0,9%.

Больше 1% могут получить Украинская галицкая партия (4,1%), Гражданская позиция (3,4%), Радикальная партия Ляшко (2,1%), ОПЗЖ (1,9%), "Сила и честь" (1,7%) и "Народный контроль" (1,1%).

Исследования социологического агентства Fama проводилось с 8 по 14 февраля методом face-to-face интервью. Всего было опрошено 800 жителей Львова в возрасте от 18 лет.