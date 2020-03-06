Выборы 2020: во Львове больше всего сторонников имеют три политсилы
Партии "Слуга народа" и "Голос" потеряли сторонников, зато выросла поддержка "Европейской солидарности" и "Свободы". Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на результаты опроса социологического агентства Fama.
По состоянию на март 2020 года больше всего голосов на выборах во Львовский городской совет могла бы получить "Европейская солидарность", которую готовы поддержать 27,3% респондентов, и "Самопомощь" - 16,9%. По сравнению с октябрем прошлого года рейтинг "Европейской солидарности" вырос на 4,1%, рейтинг "Самопомочі" - на 0,8%.
На третьей позиции с результатом в 14,6% на гипотетических выборах в Львовский горсовет идет "Голос". В отличие от большинства других партий, "Голос" от октября 2019 года потерял 4,6% и опустился со второго на третье место.
Подняться на четвертое место удалось "Свободе". Сейчас рейтинг партии вырос до 10,5%, хотя в октябре бувло 7,7%.
Партия "Слуга народа" имела высокий рейтинг во Львове после президентских выборов, но от октября 2019 года начала стремительно терять. За эту партию готовы голосовать 9,5%, хотя еще осенью было 19%.
"Батькивщина" может получить более 5% голосов, за нее готовы голосовать 6,4% респондентов, рейтинг вырос на 0,9%.
Больше 1% могут получить Украинская галицкая партия (4,1%), Гражданская позиция (3,4%), Радикальная партия Ляшко (2,1%), ОПЗЖ (1,9%), "Сила и честь" (1,7%) и "Народный контроль" (1,1%).
Исследования социологического агентства Fama проводилось с 8 по 14 февраля методом face-to-face интервью. Всего было опрошено 800 жителей Львова в возрасте от 18 лет.
- 19:59 06 марта ВОЗ заявляет, что коронавирус не исчезнет летом
- 19:29 06 марта Заместитель министра культуры написала заявление об отставке
- 19:03 06 марта Зеленский: за год Путин должен завершить войну
- 18:49 06 марта В Одессе назначили прокурором депутатского сына с сомнительной репутацией
- 18:44 06 марта Из-за коронавируса экономика мира потеряла еще $9 триллионов
- 18:43 06 марта Полиция привлекла к ответственности женщину, которая распространяла слухи о жене больного коронавирусом
- 12:42 29 февраля Зеленский и Гончарук повздорили из-за Коломойского
- 12:15 02 марта Базовый вариант для Зеленского – замена Гончарука и самых зашквареных министров - политолог
- 19:44 29 февраля Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
- 12:57 28 февраля В Борисполе госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
- 18:48 29 февраля Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта
- 19:34 28 февраля Зеленский срочно созывает Верховную Раду. Могут рассматривать отставку Гончарука