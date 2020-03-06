У Львові масові заходи перенесуть на невизначений термін

У Львові посилять профілактичні заходи для унеможливлення поширення коронавірусу

Фото із сайту Львівської міської ради

У Львові посилять профілактичні заходи для унеможливлення поширення коронавірусу

Рекомендовано обмежити або перенести масові заходи на невизначений термін, інформує RegioNews із посиланням на Львівську міську раду.

Лікувати потенційних хворих будуть в обласній інфекційній лікарні. Санаторій "Немирів" у Яворівському районі визначений місцем можливої обсервації для людей, які мали контакт із хворими.

Задля зменшення ризику захворювання усі дитячі клуби, медичні заклади, дитячі будинки сімейного типу, відділи соціального захисту, ЦНАПи тощо забезпечені антисептичними диспенсерами.

Щодня фахівці "Львівелектротранс" та АТП № 1 проводять дезінфікування громадського транспорту — додатково обробляють поручні і всі поверхні в салонах трамваїв, тролейбусів та автобусів. Також робитимуть вологе прибирання і провітрювання салонів.

Людей з високою температурою в поліклініках міста прийматимуть в окремих кабінетах. А сімейні лікарі також виїжджатимуть на виклики додому до тих пацієнтів, які мають високу температуру тіла — більше 38 градусів.

На "Гарячій лінії міста Львова" працює окрема лінія, куди люди можуть зателефонувати та отримати всю необхідну інформацію від лікаря-інфекціоніста. Лінія за номером 15−80 (безкоштовно) діє з 09.00 до 18.00 у робочі дні.

У мерії працює міський штаб з оперативного реагування та ухвалення рішень щодо ситуації із захворюванням на коронавірус.