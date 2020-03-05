На Львівщині викрили канал постачання наркотиків
Про це інформує RegioNews з посиланням на ГУ Національної поліції у Львівській області.
4 березня на Львівщині затримали 40-річного жителя Калуша Івано-Франківської області.
Правоохоронці виявили в автомобілі зловмисника 143 блістери із однією тисячею нарковмісних таблеток "субутекс", вартість яких за цінами "чорного ринку" становить близько 400 тисяч гривень. А також подрібнену речовину рослинного походження, схожу на "канабіс" вагою близько 1,5 кілограми та кущі рослин коноплі.
Поліцейські вилучили речовини та скерували їх на експертне дослідження.
Зловмисник затриманий в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) КК України, санкція якої передбачає покарання - позбавлення волі на строк від дев‘яти до дванадцяти років із конфіскацією майна.
Поліцейські встановили, що до постачання нарковмісних таблеток на Львівщину може бути причетний і 41-річний житель міста Долина Івано-Франківської області.
Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють осіб, причетних до скоєння злочину та інші епізоди протиправної діяльності затриманого.
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