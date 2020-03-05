Во Львовской области разоблачили канал поставки наркотиков
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГУ Национальной полиции во Львовской области.
4 марта во Львовской области задержали 40-летнего жителя Калуша Ивано-Франковской области.
Правоохранители обнаружили в автомобиле злоумышленника 143 блистера с одной тысячей наркосодержащих таблеток "субутекс", стоимость которых по ценам "черного рынка" составляет около 400 тысяч гривен. А также измельченное вещество растительного происхождения, похожее на "каннабис", весом около 1,5 килограмма и кусты растений конопли.
Полицейские изъяли вещества и направили их на экспертное исследование.
Злоумышленник задержан в порядке ст.208 УПК Украины, вскоре суд изберет ему меру пресечения. Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины, санкция которой предусматривает наказание - лишение свободы на срок от девяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.
Полицейские установили, что к поставке наркосодержащих таблеток на Львовщину может быть причастен и 41-летний житель города Долина Ивано-Франковской области.
Досудебное расследование продолжается, правоохранители устанавливают лиц, причастных к совершению преступления и другие эпизоды противоправной деятельности задержанного.
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