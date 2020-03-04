На Львівщині жінка, яка привласнила 10 млн гривень, сяде на 9 років

У Дрогобичі начальниця відділення одного із банків привласнила гроші клієнтів

У Дрогобичі начальниця відділення одного із банків привласнила гроші клієнтів

Про це інформує RegioNews із посиланням на Прокуратуру Львівської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 55-річна мешканка Дрогобича, яка у 2014-2015 році перебувала на посаді начальника відділення одного із банків, скористалась службовим становищем та привласнила гроші клієнтів.

За версією слідства, отримані у вигляді вкладів гроші, жінка не клала на рахунки, а присвоювала. Таким чином збагатилась на майже 10 млн грн.

Водночас, для прикриття злочинної діяльності, видавала цим людям фальшиві документи, які нібито підтверджують їхні фінансові вкладення.

Вину зловмисниці доведено. Суд призначив їй покарання у вигляді 9 років ув’язнення, трирічне позбавлення права обіймати певні посади, а також конфіскацію усього майна.







