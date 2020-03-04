17:33  04 березня
Зеленський запропонував парламенту призначити прем'єр-міністром Шмигаля
13:37  04 березня
Три кандидати в міністри відмовилися від роботи в новому Кабміні
12:51  04 березня
Коронавірус в Україні: ВООЗ прогнозує зростання числа заражених
UA | RU
UA | RU
04 березня 2020, 16:28 4

На Львівщині жінка, яка привласнила 10 млн гривень, сяде на 9 років

Читайте также
на русском языке
04 березня 2020, 16:28 4
Читайте также на русском языке
У Дрогобичі начальниця відділення одного із банків привласнила гроші клієнтів
У Дрогобичі начальниця відділення одного із банків привласнила гроші клієнтів

Про це інформує RegioNews із посиланням на Прокуратуру Львівської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 55-річна мешканка Дрогобича, яка у 2014-2015 році перебувала на посаді начальника відділення одного із банків, скористалась службовим становищем та привласнила гроші клієнтів.

За версією слідства, отримані у вигляді вкладів гроші, жінка не клала на рахунки, а присвоювала. Таким чином збагатилась на майже 10 млн грн.

Водночас, для прикриття злочинної діяльності, видавала цим людям фальшиві документи, які нібито підтверджують їхні фінансові вкладення.

Вину зловмисниці доведено. Суд призначив їй покарання у вигляді 9 років ув’язнення, трирічне позбавлення права обіймати певні посади, а також конфіскацію усього майна.




Львовщина шахраї
На Львівщині переселенцям пропонували приєднатися до терористичних груп на Сході
03 березня 2020, 17:10
Судді із Львівщини, викритому на хабарі, повідомили про підозру
03 березня 2020, 15:40
На Львівщині 13 депутатів сільради оштрафували за порушення вимог фінконтролю
02 березня 2020, 16:38
Базовий варіант для Зеленського - заміна Гончарука і найзашкварених міністрів - політолог
02 березня 2020, 12:15
Зеленський і Гончарук посварилися через Коломойського
29 лютого 2020, 12:42
Місцева влада не має займатися політикою, - Денис Шмигаль
29 лютого 2020, 19:44
Оприлюднили порядок денний позачергового пленарного засідання Верховної Ради 4 березня
29 лютого 2020, 18:48
В Борисполі госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус
28 лютого 2020, 12:57
Зеленський позачергово скликає Раду. Можуть розглядати відставку Гончарука
28 лютого 2020, 19:34
Останні Популярні
Андрій Романенко
Юрій Гаврилечко
Олексій Якубін
Всі блоги »
Великий комбінатор. Навіщо Зеленський поступився округом в Харкові "адміністратору" Порошенка
03 березня 2020, 19:20
Перезавантаження Кабміну. Який прем'єр зробить місцеві вибори для Зеленського
03 березня 2020, 18:50
Всі публікації »
Королевську виганяють, а "слугам народу" охолоджують запал, – НеПогода
04 березня 2020, 17:50
Навіщо Гончаруку наркотики і кого знесе ураганом Юлія? – НеПогода
27 лютого 2020, 15:28
Коронавірус пронісся над Україною! Спецвипуск "НеПогоди в регіонах"
22 лютого 2020, 17:59
Всі відео »
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Олександр Бондаренко
Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Кириленко Павло Олександрович
Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації
Всі досьє »