Судді із Львівщини, викритому на хабарі, повідомили про підозру

Повідомлено про підозру виконувачу обов'язків голови Турківського райсуду, викритому на корупційному злочині

Повідомлено про підозру виконувачу обов'язків голови Турківського райсуду, викритому на корупційному злочині

Про це інформує RegioNews із посиланням на сторінку Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в facebook.

Прокурором САП повідомлено про підозру виконувачу обов’язків голови одного з районних судів Львівської області, викритого детективам НАБУ на одержанні неправомірної вигоди.

Як передають місцеві ЗМІ, мова про суддю Турківського райсуду.

Дії судді кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

Так, слідством встановлено, що вказана особа висловила прохання громадянину надати грошову винагороду за сприяння у непритягненні його до адміністративної відповідальності.

24 січня 2020 року служителя Феміди викрито одразу після одержання ним другої частини обумовлених коштів.

Крім того, у Вищому антикорупційному суді перебуває на розгляді інша справа за обвинуваченням вказаного судді. Так, наприкінці 2018 року служителя Феміди було викрито на одержанні 1 тис. євро неправомірної вигоди, які він вимагав у громадянина за непритягнення до адміністративної відповідальності за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння.