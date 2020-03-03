На Львівщині переселенцям пропонували приєднатися до терористичних груп на Сході

Через соціальні мережі вимушеним переселенцям пропонували повернутися на тимчасово окуповані території для участі у бойових діях

Фото зі сторінки СБУ

Через соціальні мережі вимушеним переселенцям пропонували повернутися на тимчасово окуповані території для участі у бойових діях

Контррозвідка СБУ попередила вербування вимушених переселенців "псевдоспецслужбами" так званої "Л/ДНР", повідомляє RegioNews із посиланням на Службу безпеки України.

Правоохоронці встановили, що представники так званої "псевдоспецслужби ЛНР" через соціальні мережі вербували вимушених переселенців для повернення на тимчасово окуповані території та участі у бойових діях проти нашої держави.

У Львівській області оперативники спецслужби встановили особу переселенця з Луганщини, з яким за завданням "псевдоспецслужб" вийшов на контакт у соцмережі знайомий представник НЗФ з пропозицією приєднатися до терористичного угруповання, гарантуючи великі заробітки.

Служба безпеки України вкотре нагадує, що участь у незаконних збройних формувань передбачає відповідальність за ст. 258-3 Кримінального кодексу України. Санкція статті – до 15 років позбавлення волі.