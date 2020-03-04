Во Львовской области женщина, которая присвоила 10 млн гривен, сядет на 9 лет

В Дрогобыче начальница отделения одного из банков присвоила деньги клиентов

В Дрогобыче начальница отделения одного из банков присвоила деньги клиентов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Прокуратуру Львовской области.

Досудебным расследованием установлено, что 55-летняя жительница Дрогобыча, которая в 2014-2015 году находилась на должности начальника отделения одного из банков, воспользовалась служебным положением и присвоила деньги клиентов.

По версии следствия, полученные в виде вкладов деньги, женщина не клала на счета, а присвоивала. Таким образом обогатилась на почти 10 млн грн.

Для прикрытия преступной деятельности выдавала этим людям фальшивые документы, якобы подтверждающие их финансовые вложения.

Вина злоумышленницы доказана. Суд назначил ей наказание в виде 9 лет заключения, трехлетнее лишение права занимать определенные должности, а также конфискацию всего имущества.