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04 марта 2020, 12:26 8

Во Львове создали оперативный штаб для противодействия коронавирусу

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04 марта 2020, 12:26 8
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Пока что карантин в городе не вводят

Кроме ряда профилактических мер, которые ввел город чтобы исключить распространение коронавируса, создан еще и оперативный штаб, информирует RegioNews со ссылкой на Львовскую городскую раду.

"Как вы знаете, в Украине зафиксировали первый случай заболевания на коронавирус. Мужчина вернулся из Италии в Черновцы. На сегодня его госпитализировали. Конечно, есть вопрос — "а как у нас?", - говорит мэр Львова Андрей Садовой.

Во Львове создали оперативный штаб, его возглавила заместитель мэра Галина Слична. В штаб входят медики, фармацевты, работники образования, культуры, всех важных сфер Львова. Подавать оперативную информацию обещают каждый день.

Во Львове продолжают дезинфекцию всего общественного транспорта. Чтобы предотвратить распространение респираторных заболеваний в школах и садиках, больницах и социальных учреждениях и ЦПАУ, то есть во всех административных и коммунальных учреждениях, которые работают с людьми, установили антисептики для рук — настенные и диспенсеры.

На "Горячей линии города" действует отдельная линия, куда люди могут позвонить и получить всю необходимую информацию относительно острого респираторного заболевания, в частности относительно коронавируса. Информацию предоставляет врач-инфекционист.

Для дополнительной защиты жильцов, семейные врачи Львова выезжать на вызовы домой к тем пациентам, которые имеют высокую температуру тела — более 38 градусов.

В международном аэропорту "Львов" имени Даниила Галицкого введены меры безопасности для недопущения распространения коронавирус на территории Украины. Всем новоприбывшим меряют температуру.


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