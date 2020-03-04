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04 березня 2020, 11:04 3

На Чернігівщині жителів застерегли від походів в театри та кіно

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04 березня 2020, 11:04 3
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Жителям радять не ходити в людні місця та дотримуватися індивідуальних заходів для профілактики коронавірусу
Жителям радять не ходити в людні місця та дотримуватися індивідуальних заходів для профілактики коронавірусу

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сторінку голови Чернігівської облдержадміністрації Андрія Прокопенка у facebook.

За результатами протиепідемічної комісії із запобігання занесенню та поширенню на території Чернігівської області випадків гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом, прийнята низка рішень.

Нагадаємо, учора в Україні зафіксували перший випадок зараження коронавірусом.

Відтак, у закладах шкільної та дошкільної освіти, інших установах, а також у транспорті запроваджують посилений дезинфекційний режим.

Скасовуються заходи ОДА та бюджетних установ, що заплановані у закритих приміщеннях. Громадянам рекомендовано утриматися від відвідування інших заходів - театрів, кінотеатрів тощо.

Крім того, вдвічі збільшено розмір коштів на закупівлю індивідуальних засобів захисту лікарів. Прийнято рішення звернутись до Міністерства охорони здоров’я для затвердження механізму збільшення оплати праці лікарів інфекційних відділень на особливий період.

"Звернулись до РНБО з пропозицією тимчасово обмежити в’їзд в Україну громадян країн, де зафіксовані масові випадки коронавірусу", - йдеться в дописі.

Голова ОДА акцентує увагу на необхідність індивідуальних профілактичних заходів.

"Мийте та дезинфікуйте руки, регулярно провітрюйте приміщення, не контактуйте з людьми, які мають симптоми гострої респіраторної інфекції, посилюйте імунітет", - наголошує Прокопенко.


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