В Луганской области экскерующий миграционной службы незаконно насчитывал себе почти 350 тыс. грн премий

фото: ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований во взаимодействии со Службой безопасности разоблачили и сообщили о подозрении бывшему начальнику Управления Государственной миграционной службы в Луганской области. Чиновник безосновательно насчитывал себе значительные премии, пользуясь военным положением

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

По данным следствия, в начале 2022 года после полномасштабной войны, когда большинство работников территориального органа было переведено в режим "простоя", чиновник самовольно установил себе надбавки за "интенсивность труда" в размере 365% должностного оклада. Таким образом, фигурант незаконно получил почти 347 тысяч гривен.

Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины — злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия.

Злоумышленнику грозит до 6 лет лишения свободы.

Напомним, в Луганской области Силы обороны уничтожили пехоту и технику кафиров.