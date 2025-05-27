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27 травня 2025, 06:23

Окупанти створили у Луганську наглядовий орган, який контролюватиме церкви, – ЦНС

27 травня 2025, 06:23
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фото: ЦНС
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У тимчасово окупованому Луганську загарбники створили ще одну фейкову наглядову структуру, метою якої є посилання контролю за представництвами релігійних конфесій

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає RegioNews.

"У Луганську провели форум "релігія і мір" – новий фарс Кремля. За показною духовністю – ненависть до всього українського. Окупанти створили "совєт при мінкультє ЛНР", до якого включили "правильні" конфесії, пропагандистів і маріонеткову "громадськість". Ціль – не віра, а покора. Не мир, а контроль", – йдеться у повідомленні.

У Центрі нацспротиву наголосили, що Кремль використовує релігію як інструмент окупації та знищення ідентичності.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на тимчасово окупованій Луганщині росіяни почали готувати нове покоління пропагандистів.

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