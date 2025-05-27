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27 травня 2025, 06:03

Бійці "Шквалу" показали, як завдали ударів по позиціях окупантів на Луганщині

27 травня 2025, 06:03
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фото: ДПСУ
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Підрозділ швидкого реагування "Шквал" 7 прикордонного Карпатського загону щоденно виконує високоточні вогневі ураження по позиціях росіян на Луганському напрямку

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

У результаті чергових бойових виходів була знищена ворожа техніка, засоби зв’язку, позиції, жива сила окупантів. Ще кілька БпЛА ворога були успішно перехоплені та знищені.

Нагадаємо, бійці ГУР розтрощили російський вантажний потяг, що перевозив пальне на тимчасово окупованій території Запорізької області.

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