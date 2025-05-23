Українські прикордонники показали, як знищують російських окупантів на Луганщині

фото: ДПСУ

Бійці прикордонної комендатури швидкого реагування «Шквал» 7 прикордонного Карпатського загону завдають точкових ударів по позиціях окупантів на Луганському напрямку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

У межах чергової бойової операції наші захисники вивели з ладу ворожу техніку, засоби зв’язку, фортифікаційні споруди та особовий склад противника.

"FPV-дрони працюють без пощади – позиції загарбників перетворюються на згарища. А кілька ворожих БпЛА знову були успішно перехоплені й ліквідовані", – йдеться у повідомленні.

Раніше бійці "Шквалу" показали, як нищать окупантів на Луганщині.