Українські прикордонники показали, як знищують російських окупантів на Луганщині
Бійці прикордонної комендатури швидкого реагування «Шквал» 7 прикордонного Карпатського загону завдають точкових ударів по позиціях окупантів на Луганському напрямку
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
У межах чергової бойової операції наші захисники вивели з ладу ворожу техніку, засоби зв’язку, фортифікаційні споруди та особовий склад противника.
"FPV-дрони працюють без пощади – позиції загарбників перетворюються на згарища. А кілька ворожих БпЛА знову були успішно перехоплені й ліквідовані", – йдеться у повідомленні.
Раніше бійці "Шквалу" показали, як нищать окупантів на Луганщині.
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