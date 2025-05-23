На Луганщині Сили оборони знищили піхоту та техніку окупантів
Воїни комендатури "Шквал" 7-го прикордонного Карпатського загону завдали низку високоточних ударів по техніці, засобах зв’язку та живій силі окупаційної армії РФ на Луганщині
Відео роботи FPV-екіпажів "Шквалу" оприлюднила Держприкордонслужба, передає RegioNews.
"Ефективне застосування FPV-дронів дозволило знищити позиції окупантів, перетворивши їх на попелище. Крім того, підрозділу вдалося перехопити кілька ворожих безпілотників", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше бійці "Шквалу" показали, як нищать окупантів на Луганщині.
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