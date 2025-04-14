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14 квітня 2025, 11:00

За добу ЗСУ ліквідували 1310 росіян, знищили десятки танків, ББМ та артсистем, — Генштаб

14 квітня 2025, 11:00
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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Протягом минулої доби, 13 квітня, Сили оборони України знищили 1 310 російських загарбників, 19 танків, дві системи ППО, 42 бойові броньовані машини, 59 артсистем, 119 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 179 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить майже 934 тисячі солдат.

Раніше повідомлялося, що в ніч на 14 квітня російська армія запустила по Україні 62 ударних БпЛА типу "Shahed" і безпілотників-імітаторів різних типів. Сили ППО збили 40 ворожих дронів, ще 11 — локаційно втрачені.

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