За добу ЗСУ ліквідували 1310 росіян, знищили десятки танків, ББМ та артсистем, — Генштаб
Протягом минулої доби, 13 квітня, Сили оборони України знищили 1 310 російських загарбників, 19 танків, дві системи ППО, 42 бойові броньовані машини, 59 артсистем, 119 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 179 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить майже 934 тисячі солдат.
Раніше повідомлялося, що в ніч на 14 квітня російська армія запустила по Україні 62 ударних БпЛА типу "Shahed" і безпілотників-імітаторів різних типів. Сили ППО збили 40 ворожих дронів, ще 11 — локаційно втрачені.
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