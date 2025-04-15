Силы обороны уничтожили пехоту и технику россиян в Луганской области

фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

"В недельной подборке боевой работы: ликвидированы два оккупанта и один ранен, уничтожены МТ-ЛБ, пушка С-60 на базе МТ-ЛБ, боевая бронированная машина, бронеавтомобиль "Тигр", грузовик с боекомплектом, еще пять грузовых и четыре военных автомобиля оккупантов", – говорится в сообщении.

Также защитники сожгли генератор, лодку и склад горюче-смазочных материалов врага.

Напомним, в течение суток воины 3-й отдельной штурмовой бригады уничтожили половину батальона российских захватчиков в Луганской области.