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15 апреля 2025, 01:30

Силы обороны уничтожили пехоту и технику россиян в Луганской области

15 апреля 2025, 01:30
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фото: ГПСУ
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В Луганской области подразделение беспилотных авиационных систем "Феникс" бригады "Месть" нанесло точные удары по российским оккупантам вблизи Серебрянского лесничества

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

"В недельной подборке боевой работы: ликвидированы два оккупанта и один ранен, уничтожены МТ-ЛБ, пушка С-60 на базе МТ-ЛБ, боевая бронированная машина, бронеавтомобиль "Тигр", грузовик с боекомплектом, еще пять грузовых и четыре военных автомобиля оккупантов", – говорится в сообщении.

Также защитники сожгли генератор, лодку и склад горюче-смазочных материалов врага.

Напомним, в течение суток воины 3-й отдельной штурмовой бригады уничтожили половину батальона российских захватчиков в Луганской области.

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