Прикордонники зірвали штурм росіян на Донеччині, знищивши МТ-ЛБ і бронемашину
Пілоти "Фенікс" ДПСУ відбили черговий механізований штурм окупантів на Курдюмівському напрямку
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.
"Знищено бронемашину та МТ-ЛБ, ліквідовано екіпажі ворожої техніки, а також знищено позицію, де перебував противник", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, прикордонники знищили техніку, склад боєприпасів та комплекс РЕБ "Поле-21" окупантів на Донеччині.
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