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14 квітня 2025, 09:48

Прикордонники зірвали штурм росіян на Донеччині, знищивши МТ-ЛБ і бронемашину

14 квітня 2025, 09:48
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фото: ДПСУ
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Пілоти "Фенікс" ДПСУ відбили черговий механізований штурм окупантів на Курдюмівському напрямку

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

"Знищено бронемашину та МТ-ЛБ, ліквідовано екіпажі ворожої техніки, а також знищено позицію, де перебував противник", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, прикордонники знищили техніку, склад боєприпасів та комплекс РЕБ "Поле-21" окупантів на Донеччині.

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