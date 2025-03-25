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25 березня 2025, 19:00

На Луганщині Сили оборони знищили піхоту та техніку росіян

25 березня 2025, 19:00
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фото: ДПСУ
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Воїни комендатури "Шквал" 7-го прикордонного Карпатського загону ефективно нищать росіян на Луганщині

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Пілоти FPV-екіпажів "Шквалу" показали відео бойової роботи.

"У ході чергових відпрацювань прикордонники завдали точних ударів по ворожій техніці, засобах зв’язку та розташуванню загарбників, використовуючи FPV-дрони. Завдяки скоординованій роботі з іншими підрозділами Сил оборони України, ворог продовжує нести втрати й зазнавати деморалізації", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, бригада "Помста" показала, як знищила ЗРК "Стріла", САУ та бронетехніку росіян.

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