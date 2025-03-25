На Луганщині Сили оборони знищили піхоту та техніку росіян
Воїни комендатури "Шквал" 7-го прикордонного Карпатського загону ефективно нищать росіян на Луганщині
Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.
Пілоти FPV-екіпажів "Шквалу" показали відео бойової роботи.
"У ході чергових відпрацювань прикордонники завдали точних ударів по ворожій техніці, засобах зв’язку та розташуванню загарбників, використовуючи FPV-дрони. Завдяки скоординованій роботі з іншими підрозділами Сил оборони України, ворог продовжує нести втрати й зазнавати деморалізації", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, бригада "Помста" показала, як знищила ЗРК "Стріла", САУ та бронетехніку росіян.
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