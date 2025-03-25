В Луганской области Силы обороны уничтожили пехоту и технику россиян
Воины комендатуры "Шквал" 7-го пограничного Карпатского отряда эффективно уничтожают россиян в Луганской области
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
Пилоты FPV-экипажей "Шквала" показали видео боевой работы.
"В ходе очередных отработок пограничники нанесли точные удары по вражеской технике, средствам связи и расположению захватчиков, используя FPV-дроны. Благодаря скоординированной работе с другими подразделениями Сил обороны Украины, враг продолжает нести потери и подвергаться деморализации", — говорится в сообщении.
Напомним, бригада "Месть" показала, как уничтожила ЗРК "Стрела", САУ и бронетехнику россиян.
Десятки погибших оккупантов: авиация ВСУ уничтожила место дислокации россиян на КурщинеВсе новости »
25 марта 2025, 16:00Пограничники ликвидировали россиянина, пытавшегося сбить украинский FPV-дрон
25 марта 2025, 14:30В 2025 году ВСУ уничтожили более 700 российских танков и 1600 ББМ, — Сырский
25 марта 2025, 06:40
25 марта 2025
Безопасное судоходство и полный запрет ударов по энергетике: о чем договорились США, Украина и РФ
Украина и Соединенные Штаты Америки провели двусторонние технические консультации в Рияде (столица Саудовской Аравии), сосредоточенные на безопасности энергетической и критической инфраструктуры, безо...
24 марта 2025
Битва в Арденнах, которой не было. Что ждет украинский футбол дальше
Сборная Украины снова уступила ключевой матч. Причем не просто уступила, а откровенно опозорилась. Но хуже всего в этой истории, что выводов никто делать не станет. А это с большой долей вероятности о...
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
В Одессе стражи порядка разоблачили врача, который за 2300 долларов делал документы об инвалидности
25 марта 2025, 19:15Прошел ВЛК через полчаса: на Днепропетровщине судили мужчину, который отказался от повестки
25 марта 2025, 19:15Спецслужбы РФ вербуют украинцев в группах соцсетей и даже на украинских сайтах
25 марта 2025, 18:38На Донетчине россияне сбросили авиабомбу на детскую площадку: погибли 3-летняя девочка с мамой
25 марта 2025, 18:30В Тернопольской области водитель автомобиля сбил велосипедистку и скрылся, женщина умерла
25 марта 2025, 18:15Оккупанты атаковали КАБом село на Херсонщине: поврежден дом культуры
25 марта 2025, 18:00Безопасное судоходство и полный запрет ударов по энергетике: о чем договорились США, Украина и РФ
25 марта 2025, 17:30В Харьковской области продолжается эвакуация граждан: за прошедшую неделю эвакуировано 263 человека, из которых 12 детей
25 марта 2025, 17:20Сенаторы США требуют у Трампа передать Украине все российские активы - СМИ
25 марта 2025, 17:13
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Безопасное судоходство и полный запрет ударов по энергетике: о чем договорились США, Украина и РФ
Битва в Арденнах, которой не было. Что ждет украинский футбол дальше
Все блоги »