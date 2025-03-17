Окупанти на Луганщині роздають землю своїм військовим, – ЦНС
На тимчасово окупованих територіях Луганської області окупаційна влада роздає земельні ділянки російським військовослужбовцям
Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає RegioNews.
"Окупанти продовжують розкрадати українську землю – на ТОТ Луганщини нова хвиля "роздачі" віджатих ділянок терористам "СВО" та сім'ям загиблих окупантів", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що для цього в так званій "ЛНР" ухвалили черговий "закон" про привласнення земель.
Забирають ділянки під будь-яким приводом:
- "неправильні документи",
- відсутність російського громадянства,
- якщо земля "необроблена".
"Навіть ці формальні причини інколи зайві – достатньо, щоб комусь із колаборантів вона припала до душі", – додали в ЦНС.
Нагадаємо, в тимчасово окупованому Маріуполі росіяни провели військові навчання "Шторм-2025", до участі в яких залучили місцевих чоловіків.