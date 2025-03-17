06:10  17 березня
Киянка намагалася вивезти з України старовинну скрипку
07:10  17 березня
На Київщини легковик зіткнувся з мопедом: постраждав 12-річний підліток
01:56  17 березня
На Київщині жінка побила собаку сокирою: поліція відкрила кримінальну справу
UA | RU
UA | RU
17 березня 2025, 09:53

Окупанти на Луганщині роздають землю своїм військовим, – ЦНС

17 березня 2025, 09:53
Читайте также на русском языке
фото: Слово і Діло
Читайте также
на русском языке

На тимчасово окупованих територіях Луганської області окупаційна влада роздає земельні ділянки російським військовослужбовцям

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає RegioNews.

"Окупанти продовжують розкрадати українську землю – на ТОТ Луганщини нова хвиля "роздачі" віджатих ділянок терористам "СВО" та сім'ям загиблих окупантів", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для цього в так званій "ЛНР" ухвалили черговий "закон" про привласнення земель.

Забирають ділянки під будь-яким приводом:

  • "неправильні документи",
  • відсутність російського громадянства,
  • якщо земля "необроблена".

"Навіть ці формальні причини інколи зайві – достатньо, щоб комусь із колаборантів вона припала до душі", – додали в ЦНС.

Нагадаємо, в тимчасово окупованому Маріуполі росіяни провели військові навчання "Шторм-2025", до участі в яких залучили місцевих чоловіків.

ТОТ окупанти РФ Луганська область земля закон колаборанти
Вночі Україну атакували понад 170 російських дронів: як відпрацювала ППО
17 березня 2025, 09:05
Атака на столицю: протиповітряна оборона збила 25 ударних безпілотників над Києвом
17 березня 2025, 08:50
На Сумщині зенітники збили 12 російських "шахедів"
17 березня 2025, 08:18
Всі новини »
10 березня 2025
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Більша частина українських пенсіонерів живе за межею бідності. В той же час розрив у розмірах пенсій може відрізнятися в сотню разів, якщо порівнювати мінімальну пенсію з пенсіями працівників правоохо...
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
Під Києвом перекинулась маршрутка: постраждали 5 пасажирів
17 березня 2025, 11:32
На Донеччині росіяни вбили одну людину та ще одну поранили
17 березня 2025, 11:23
Пішов у СЗЧ: підозрюваний у вбивстві Демʼяна Ганула виявився військовослужбовцем 28-ї ОМБр
17 березня 2025, 11:00
На Київщині через атаку дронів пошкоджена п’ятиповерхівка
17 березня 2025, 10:53
Шахраї ошукали двох прикарпатців на понад 240 тисяч гривень
17 березня 2025, 10:52
Шукав "шпарини" у ППО: в Одесі затримали 21-річного російського агента
17 березня 2025, 10:29
США більше не розслідуватимуть злочини РФ, – ЗМІ
17 березня 2025, 10:28
Україна має повністю викорінити з влади російську агентуру та "перефарбованих" ватників
17 березня 2025, 10:20
Росіяни вдарили по передмісті Одеси: є поранений, пошкоджені енергооб'єкт і дитячий садок
17 березня 2025, 09:49
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Віктор Шлінчак
Валерій Чалий
Всі блоги »