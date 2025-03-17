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17 марта 2025, 09:53

Оккупанты на Луганщине раздают землю своим военным, – ЦНС

17 марта 2025, 09:53
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фото: Слово и Дело
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На временно оккупированных территориях Луганской области оккупационные власти раздают земельные участки российским военнослужащим

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает RegioNews.

"Оккупанты продолжают разворовывать украинскую землю - на ТОТ Луганщины новая волна "раздачи" отжатых участков террористам "СВО" и семьям погибших оккупантов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что для этого в так называемой ЛНР приняли очередной закон о присвоении земель.

Забирают участки под любым предлогом:

  • "неправильные документы",
  • отсутствие российского гражданства,
  • если земля "необработана".

"Даже эти формальные причины иногда лишние – достаточно, чтобы кому-то из коллаборантов она пришлась по душе", – добавили в ЦНС.

Напомним, во временно оккупированном Мариуполе россияне провели военные учения "Шторм-2025 ", к участию в которых привлекли местных мужчин.

ВОТ оккупанты РФ Луганская область земля закон коллаборанты
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