Оккупанты на Луганщине раздают землю своим военным, – ЦНС
На временно оккупированных территориях Луганской области оккупационные власти раздают земельные участки российским военнослужащим
Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает RegioNews.
"Оккупанты продолжают разворовывать украинскую землю - на ТОТ Луганщины новая волна "раздачи" отжатых участков террористам "СВО" и семьям погибших оккупантов", – говорится в сообщении.
Отмечается, что для этого в так называемой ЛНР приняли очередной закон о присвоении земель.
Забирают участки под любым предлогом:
- "неправильные документы",
- отсутствие российского гражданства,
- если земля "необработана".
"Даже эти формальные причины иногда лишние – достаточно, чтобы кому-то из коллаборантов она пришлась по душе", – добавили в ЦНС.
Напомним, во временно оккупированном Мариуполе россияне провели военные учения "Шторм-2025 ", к участию в которых привлекли местных мужчин.