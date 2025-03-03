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03 березня 2025, 09:06

У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни провели навчання "резервістів"

03 березня 2025, 09:06
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фото: ЦНС
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В тимчасово окупованому Маріуполі росіяни провели військові навчання "Шторм-2025", до участі в яких залучили місцевих чоловіків

Про це повідомив Центр національного спротиву, передає RegioNews.

Зазначається, що учасниками навчань стали представники силових структур так званої ДНР із залученням цивільних чоловіків, які числяться в окупаційній адміністрації міста як "резервісти".

"Збори "резервістів" – це ще один спосіб кремлівських окупантів залучати місцеве населення до війни проти своєї Вітчизни. Адже після таких навчань більшість чоловіків вже не повертаються додому, а відправляються на фронт. У такий обманний спосіб кремль намагається поповнювати свою армію і далі продовжувати кровопролитну війну в Україні", – йдеться у повідомленні ЦНС.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях Донецької області розпочалися мобілізаційні заходи.

Окупанти постійно тиснуть на чоловіків призовного віку, змушуючи їх підписувати контракти під загрозою арештів, конфіскації майна або депортації до депресивних регіонів росії.

Раніше ми повідомляли, що на окупованій Луганщині росіяни облаштували військовий полігон. Він з'явився поблизу житлового масиву.

Маріуполь військові навчання резервісти ЦНС мобілізація призов ТОТ
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