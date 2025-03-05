Дронщики бригады "Месть" показали кадры боевой работы возле Серебрянского леса
В Луганской области дронщики пограничной бригады "Месть" прицельно уничтожили вооружение и транспорт российских оккупантов вблизи Кременной, а также в районе Серебрянского лесничества
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
По военным вражеским целям эффективно отработали операторы БпЛА из подразделения РУБпАК "Феникс".
"В течение недели поразили и уничтожили ряд важных целей оккупантов в районе Кременной и Серебрянского лесничества: БТР-80, разборный наплавной мост, гаубицу "Мста-Б", 13 единиц военного автотранспорта, БпЛА "Mavic" и 2 ретранслятора", — говорится в сообщении.
Напомним, Силы обороны уничтожили новейшую российскую САУ "Мальва".
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