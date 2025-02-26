21:10  25 лютого
Елітний відпочинок під час війни: де переховуються українські олігархи, депутати та чиновники
07:28  26 лютого
У мережі показали момент влучання "Шахеда" у будинок під Києвом
20:17  25 лютого
У Києві дитина раптово вибігла на дорогу і потрапила під колеса мікроавтобуса: відео моменту ДТП
UA | RU
UA | RU
26 лютого 2025, 06:45

На Луганщині Сили оборони знищили російський ЗРК "Стріла"

26 лютого 2025, 06:45
Читайте также на русском языке
скріншот із відео
Читайте также
на русском языке

На Луганському напрямку підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ виявили та знищили російський зенітний ракетний комплекс "Стріла-10М4". Йдеться про одну з найсучасніших модифікацій радянського ЗРК "Стріла-10"

Про це передає RegioNews із посиланням на Сили безпілотних систем Збройних Сил України.

Українські воїни оприлюднили кадри ураження ворожого ЗРК.

Зазначається, що ця система ППО здатна вражати цілі на відстані до 5 кілометрів і на висоті від 10 метрів. Її завданням було прикривати підрозділи окупантів, передусім від українських дронів.

"Але наші оператори вкотре продемонстрували, хто справжній господар у небі. Це вже друга знищена "Стріла" і загалом п’ятий уражений комплекс ППО, знищений підрозділами СБС у лютому. Продовжуємо #ППОцид ворога!", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на початку лютого підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ виявили та уразили російський ЗРК "Бук-М3" на Запорізькому напрямку.

РФ війна Луганщина окупанти ЗСУ Луганська область ППО втрати росіян ЗРК Сили безпілотних систем
На Сумщині прикордонники знищили російський комплекс спостереження "Муром-М"
25 лютого 2025, 18:55
"Точно не закінчиться у 2025": нардеп Костенко про завершення війни в Україні
25 лютого 2025, 16:31
На Сумському напрямку українські військові знищили понтонну переправу ворога та гармату
25 лютого 2025, 11:25
Всі новини »
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
18 лютого 2025
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
За останні кілька років вартість ліків в аптеках подорожчала в рази і це визнають навіть в уряді. Натомість чиновники обіцяють українцям вже з березня знизити на третину ціни на медичні препарати. Нас...
14 лютого 2025
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Західні партнери вже не перший місяць публічно й не публічно намагаються вмовити українську владу знизити мобілізаційний вік ледь не до 18 років. Президент Зеленський на ці заклики відреагував різко: ...
13 лютого 2025
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?
Рада Нацбезпеки та оборони запровадила санкції проти п’ятого президента України Петра Порошенка, а також проти Віктора Медведчука, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та Костянтина Жеваго. Відпов...
Росіяни б'ють по Сумах новими ударними дронами: що відомо
26 лютого 2025, 07:42
У мережі показали момент влучання "Шахеда" у будинок під Києвом
26 лютого 2025, 07:28
ЗСУ отримали на озброєння бойові дрони "Відьмак"
26 лютого 2025, 07:15
Росіяни атакували дронами Харків: влучання у багатоповерхівку, є постраждалі
26 лютого 2025, 07:13
У Чорному та Азовському морях немає ворожих кораблів
26 лютого 2025, 07:08
Під Києвом "Шахед" влучив у приватний будинок: фото та відео масштабної пожежі
26 лютого 2025, 06:59
РФ посилює контроль: в окуповані регіони прибули нові куратори з ФСБ
26 лютого 2025, 06:12
Під Запоріжжям піротехніки знищили бойову частину ворожого "Шахеда"
26 лютого 2025, 06:09
На Львівщині судитимуть зловмисника, який застрелив подружжя бізнесменів
26 лютого 2025, 05:45
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
Всі публікації »
Денис Прокопенко
Віктор Шлінчак
Тетяна Даниленко
Всі блоги »