На Луганщині Сили оборони знищили російський ЗРК "Стріла"

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На Луганському напрямку підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ виявили та знищили російський зенітний ракетний комплекс "Стріла-10М4". Йдеться про одну з найсучасніших модифікацій радянського ЗРК "Стріла-10"

Про це передає RegioNews із посиланням на Сили безпілотних систем Збройних Сил України.

Українські воїни оприлюднили кадри ураження ворожого ЗРК.

Зазначається, що ця система ППО здатна вражати цілі на відстані до 5 кілометрів і на висоті від 10 метрів. Її завданням було прикривати підрозділи окупантів, передусім від українських дронів.

"Але наші оператори вкотре продемонстрували, хто справжній господар у небі. Це вже друга знищена "Стріла" і загалом п’ятий уражений комплекс ППО, знищений підрозділами СБС у лютому. Продовжуємо #ППОцид ворога!", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на початку лютого підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ виявили та уразили російський ЗРК "Бук-М3" на Запорізькому напрямку.