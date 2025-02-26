В Луганской области Силы обороны уничтожили российский ЗРК "Стрела"

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На Луганском направлении подразделения Сил беспилотных систем ВСУ обнаружили и уничтожили российский зенитный ракетный комплекс "Стрела-10М4". Речь идет об одной из самых современных модификаций советского ЗРК "Стрела-10"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины.

Украинские воины обнародовали кадры поражения вражеского ЗРК.

Отмечается, что эта система ПВО способна поражать цели на расстоянии до 5 км и на высоте от 10 метров. Ее задачей было прикрывать подразделения окупантов, прежде всего от украинских дронов.

"Но наши операторы еще раз продемонстрировали, кто настоящий хозяин в небе. Это уже вторая уничтоженная "Стрела" и в общем пятый пораженный комплекс ПВО, уничтоженный подразделениями СБС в феврале. Продолжаем #ПВОцид врага!", – говорится в сообщении.

Напомним, в начале февраля подразделения Сил беспилотных систем ВСУ обнаружили и поразили российский ЗРК "Бук-М3" на Запорожском направлении.