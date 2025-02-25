На Сумському напрямку українські військові знищили понтонну переправу ворога та гармату

фото: ДПСУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

"Під час виконання бойових завдань, на одній із ділянок ведення активних бойових дій на Сумському напрямку, прикордонники спільно з іншими складовими Сил оборони завдали удару по ворогу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що завдяки спільній роботі, наші захисники уразили понтонну переправу та знищили гармату Д-20 росіян.

Нагадаємо, волинські прикордонники викрили канал розповсюдження контрафактних електронних сигарет та рідин.