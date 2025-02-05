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05 лютого 2025, 20:15

Патрулював у російській формі: на Харківщині викрили зрадника, який здійснював "надзор" над місцевими жителями

05 лютого 2025, 20:15
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Фото: прокуратура
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Зрадник отримав у окупантів посаду. При цьому він роздавав так звані "перепустки на пересування". Людям, які були проти дій РФ, він перепусток не давав

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Суд виніс вирок жителю Козачої Лопані, який при окупантах став "керівником". Зрадника відправлять за ґрати на 10 років.

За даними правоохоронців, чоловік народився в Росії, проте давно переїхав до селища на Харківщині, де став підприємцем. Коли селище захопила російська армія, він добровільно пішов на співпрацю з окупантами.

Чоловік став "заступником голови ВГА Харківської області". Окупанти доручили йому "питання економіки та фінансів". Проте насправді він мав ще одну "роботу" - надзор за переміщеннями місцевих жителів. Зрадник видавав людям "перепустки на пересування".

Він добре знав місцевих, і користувався цим: перепустки він не давав тим, хто не підтримує росіян, або планує виїхати на підконтрольну територію. Відомо, що по селищу він ходив у російській військові формі зі зброєю. Перед деокупацією він втік до РФ. Тепер він знаходиться в розшуку.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила палїв, які допомагали ворогу. Зокрема, на Дніпропетровщині затримали жінку, яка на замовлення росіян планувала підпалити авто військовиї та релейні шафи. До "роботи" вона долучила свого неповнолітнього сина та його однокласника.

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