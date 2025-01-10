19:36  09 січня
На Київщині врятували кота, який шість днів був зачинений у квартирі: його хазяїна затримав ТЦК
21:11  09 січня
Через прорив труби у Києві обвалилася стіна будівлі
21:49  09 січня
У Львові затримали на хабарі голову ВЛК
UA | RU
UA | RU
10 січня 2025, 07:22

На Луганщині Сили оборони розбомбили склади БК, техніку та позиції окупантів

10 січня 2025, 07:22
Читайте также на русском языке
фото: ДПСУ
Читайте также
на русском языке

Протягом тижня у Луганській області прикордонники бригади "Помста" завдали окупантам серйозних втрат у районі Кремінної та Серебрянського лісництва. Серед знищених цілей дронів-камікадзе – танк, гармата, бронетехніка та ворожі позиції

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

По російським військам влучно відпрацювали пілоти підрозділу РУБпАК "Фенікс".

"Знищено танк, гармату, бойовий броньований автомобіль, багі, мотоцикл, вантажівку, яка перевозила боєкомплект. А ще спалено 2 склади пально-мастильних матеріалів, 3 склади боєкомплекту та позиції ворожих пілотів БпЛА", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 8 січня Збройні Сили України завдали високоточного удару по командному пункту 8-ї гвардійської загальновійськової армії РФ, розташованому в місті Харцизьк Донецької області.

РФ війна прикордонники Луганщина окупанти Луганська область втрати росіян Серебрянський ліс
Захисники Півночі показали, як уразили позиції росіян, вантажівку та БМД
09 січня 2025, 08:10
На Сумщині "Сталевий Кордон" знищив російський бронетранспортер із десантом
09 січня 2025, 05:55
Воїни ССО знищили на Курщині штурмовиків, танки та бронемашини росіян
09 січня 2025, 01:05
Всі новини »
08 січня 2025
В Києві все буде "Благоустрій"
У чиновницькій касті Києва новопризначений голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко – явище по-своєму унікальне. Попри молодий вік – 35 років – він має солідний досвід державно...
30 грудня 2024
Відставка глави Полтавської ОВА Проніна: помилкове призначення або тривале відрядження?
Кабінет міністрів ухвалив рішення про звільнення очільника Полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна. На цій посаді він пропрацював трохи більше року і запам’ятався хіба що конфлікт...
27 грудня 2024
ЗСУ на Курщині, ліквідація МСЕК та "бусифікація": Чим запам'ятався рік, що минає
2024 рік був дуже насиченим для України. ЗСУ продовжують відбивати атаки росіян, тримаючи оборону країни. Втім, в тилу відбуваються не менш важливі для держави події. RegioNews зробив добірку найбільш...
24 грудня 2024
Фінал політичної кризи в Чернігові: чи виграла Банкова?
​​​​​​​Після звільнення на початку грудня тимчасового виконувача обов’язків міського голови і секретаря міської ради Чернігова Олександра Ломако на його місце досі ніхто не призначений. По суті, облас...
Атака "шахедів": у Києві уламки дрона впали на багатоповерхівку
10 січня 2025, 08:13
Автобус з дітьми перекинувся: на Хмельниччині судитимуть водія, який скоїв смертельну ДТП
10 січня 2025, 07:41
На Буковині судитимуть чоловіка, який намагався підкупити прикордонників хабарем в 400 євро
10 січня 2025, 07:06
У колонію на Тернопільщині намагалися передати наркотики у макаронах
10 січня 2025, 06:34
На Буковині за 100 метрів від кордону затримали чоловіків, які потрапили у фотопастку
10 січня 2025, 05:48
Кинув зі сходів і бив ногами: киянин жорстоко вбив безпритульного собаку
10 січня 2025, 05:05
Під Львовом пішохід загинув під колесами двох автомобілів
10 січня 2025, 04:15
У Києві жінка через ревнощі зарізала чоловіка
10 січня 2025, 03:05
У Харкові студент обікрав магазин зі зброєю
10 січня 2025, 02:53
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
В Києві все буде "Благоустрій"
Відставка глави Полтавської ОВА Проніна: помилкове призначення або тривале відрядження?
Всі публікації »
Юрій Луценко
Вадим Денисенко
Віктор Шлінчак
Всі блоги »