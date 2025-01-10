На Луганщині Сили оборони розбомбили склади БК, техніку та позиції окупантів
Протягом тижня у Луганській області прикордонники бригади "Помста" завдали окупантам серйозних втрат у районі Кремінної та Серебрянського лісництва. Серед знищених цілей дронів-камікадзе – танк, гармата, бронетехніка та ворожі позиції
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.
По російським військам влучно відпрацювали пілоти підрозділу РУБпАК "Фенікс".
"Знищено танк, гармату, бойовий броньований автомобіль, багі, мотоцикл, вантажівку, яка перевозила боєкомплект. А ще спалено 2 склади пально-мастильних матеріалів, 3 склади боєкомплекту та позиції ворожих пілотів БпЛА", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 8 січня Збройні Сили України завдали високоточного удару по командному пункту 8-ї гвардійської загальновійськової армії РФ, розташованому в місті Харцизьк Донецької області.