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10 января 2025, 07:22

На Луганщине Силы обороны разбомбили склады БК, технику и позиции оккупантов

10 января 2025, 07:22
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фото: ГПСУ
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В течение недели в Луганской области пограничники бригады "Месть" нанесли оккупантам серьезные потери в районе Кременной и Серебрянского лесничества. Среди уничтоженных целей дронов-камикадзе – танк, пушка, бронетехника и вражеские позиции

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

По российским войскам точно отработали пилоты подразделения РУБпАК "Феникс".

"Уничтожены танк, пушка, боевой бронированный автомобиль, баги, мотоцикл, грузовик, который перевозил боекомплект. А еще сожжены 2 склада горюче-смазочных материалов, 3 склада боекомплекта и позиции вражеских пилотов БпЛА", – говорится в сообщении.

Напомним, 8 января Вооруженные Силы Украины нанесли высокоточный удар по командному пункту 8-й гвардейской общевойсковой армии РФ, расположенному в городе Харцызск Донецкой области.

РФ война пограничники Луганщина оккупанты Луганская область потери россиян Серебрянский лес
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