Захисники Півночі показали, як уразили позиції росіян, вантажівку та БМД

фото: ДПСУ

На Півночі воїни-прикордонники активно виявляють та нищать російських загарбників. Захисники палять транспорт окупантів за допомогою дронів-камікадзе

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

"Під час виконання бойових завдань, на одній із ділянок ведення активних бойових дій, прикордонники знищили ворожі позиції, вежі з різною апаратурою, вантажівку та БМД", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше на Півночі прикордонники знищили російський комплекс "Муром" та техніку окупантів.