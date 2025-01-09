Головну "освітянку" окупованого Алчевська засудили на 15 років

фото: СБУ

В Україні засудили так звану "начальницю відділу освіти" окупаційної адміністрації українського міста Алчевськ, яка допомагала агресору запроваджувати російські освітні програми в окупованих районах на сході України

В Україні засудили так звану "начальницю відділу освіти" окупаційної адміністрації українського міста Алчевськ, яка допомагала агресору запроваджувати російські освітні програми в окупованих районах на сході України.

Про це повідомляє в Facebook Управління СБУ в Черкаській області, інформує RegioNews.

Як стало відомо, вирок отримала колаборантка, яка була "начальником відділу освіти" окупованого Алчевська.

Крім того, за доказовою базою СБУ, заочно засуджено ще одну колаборантку: це 37-річна жителька Луганської області, яка від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну підтримала загарбників та проводила русифікацію українських шкіл.

Окупаційна адміністрація призначила її керівником "відділу освіти" захопленого Алчевська.

Ця так звана "посадовиця" активно організовувала роботу освітніх інституцій на користь Росії, а також вводила виключно російські підручники в навчальних закладах.

Вона також змушувала вчителів проводити заняття російською мовою за програмами країни-агресора.

Раніше повідомлялось, що до суду скерували обвинувальні матеріали щодо трьох колаборантів, які підтримують агресора в так званому "парламенті ЛНР".