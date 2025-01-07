В Україні заочно судитимуть "депутатів ЛНР"

фото: 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях

До суду скерували обвинувальні матеріали щодо трьох колаборантів, які підтримують агресора в так званому "парламенті ЛНР"

Про це повідомляє 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, передає RegioNews.

Як йдеться у повідомленні, усі фігуранти від початку російської навали співпрацюють з ворогом у структурах окупаційної влади. Зокрема, в окупаційному "парламенті ЛНР", який був утворений після так званих "виборів", які окупанти влаштували на Луганщині у вересні 2023 року.

За інформацією СБУ, двоє із них – Олександр Єрмоленко та Павло Пілавов – увійшли до складу так званого "народного совета ЛНР" у 2018 році від псевдогромадського утворення "мир Луганщине". Зараз перший представляє в "ЛНР" російських комуністів, другий – партію "Единая Россия".

"Обидва є причетними до прийняття у вересні 2022 р. псевдозакону про окупаційний "референдум" та інших юридично нікчемних "нормативних актів" в інтересах загарбників", – зазначають в СБУ.

Третім зрадником є Генадій Бунєєв, який раніше очолював окупаційне "міністерство охорони здоров’я ЛНР".

"Тепер він також є "депутатом- єдінороссом" і сприяє посиленню впливу путінської партії на тимчасово окупованій території", – йдеться у повідомленні.

Зараз усі вони перебувають у розшуку.

"Зловмисники відповідатимуть перед законом за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України – колабораційна діяльність. Санкція статті передбачає до 10 років ув’язнення та конфіскацію майна", – додали в СБУ.

Нагадаємо, ватажка окупаційної адміністрації РФ на тимчасово захопленій Луганщині Леоніда Пасічника заочно засуджено до 12 років позбавлення волі.