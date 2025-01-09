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09 января 2025, 15:58

Главную "просвещенку" оккупированного Алчевска приговорили к 15 годам

09 января 2025, 15:58
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фото: СБУ
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В Украине осудили так называемую "начальницу отдела образования" оккупационной администрации украинского города Алчевск, которая помогала агрессору внедрять российские образовательные программы в оккупированных районах на востоке Украины

В Украине осудили так называемую "начальницу отдела образования" оккупационной администрации украинского города Алчевск, которая помогала агрессору вводить российские образовательные программы в оккупированных районах на востоке Украины.

Об этом сообщает в Facebook Управление СБУ в Черкасской области, передает RegioNews .

Как стало известно, приговор получила коллаборантка, являвшаяся "начальником отдела образования" оккупированного Алчевска.

Кроме того, по доказательной базе СБУ, заочно осуждена еще одна коллаборантка: это 37-летняя жительница Луганской области, которая с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину поддержала захватчиков и проводила русификацию украинских школ.

Оккупационная администрация назначила ее руководителем "отдела образования" захваченного Алчевска.

Эта так называемая "должностная должность" активно организовывала работу образовательных институций в пользу России, а также вводила исключительно российские учебники в учебных заведениях.

Она также заставляла учителей проводить занятия на русском языке по программам страны-агрессора.

Ранее сообщалось, что в суд направили обвинительные материалы по трем коллаборантам, которые поддерживают агрессора в так называемом "парламенте ЛНР".

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